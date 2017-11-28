Экспериментальный ингаляционный антибиотик Bayer/Nektar потерпел неудачу в КИ III фазы

Экспериментальный ингаляционный антибиотик компаний Bayer и Nektar Therapeutics не достиг ключевых конечных точек при оценке его влияния на выживаемость пациентов с грамотрицательной пневмонией, сообщает PharmaTimes.

В клиническом исследовании III фазы, изучавшем применение препарата Amikacin Inhale в комбинации со стандартом терапии у интубированных пациентов и субъектов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не было показано превосходство исследуемой схемы лечения по сравнению со стандартом терапии и плацебо в форме аэрозоля.

Первичной конечной точкой была выживаемость на 28-32 день. Вторичные конечные точки включали в себя связанную с пневмонией смертность вплоть до 28-32 дня, ранний клинический ответ вплоть до 10 дня, число дней нахождения пациента на ИВЛ вплоть до 28-32 дня и число дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, вплоть до 28-32 дня.

Amikacin Inhale объединяет в себе специальную формулу ингаляционного раствора Amikacin Inhalation Solution и разработанную компанией Nektar Therapeutics синхронизированную ингаляционную систему, включающую в себя небулайзер с вибрирующей сеткой.

Компании заключили соглашение о совместной разработке ингаляционного антибиотика в 2007 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»