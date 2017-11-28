В Севастополе до сих пор нет заявки на лекарственные препараты для льготников на будущий год

Директор Департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков провел совещание с руководителями ЛПУ. На нем, в частности, говорилось о требованиях к формированию заказа медикаментов для льготных категорий граждан на 2018 год.

Начальник управления организации лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Зинаида Суппес поставила перед главными врачами задачу: в рамках подготовки заявки на 2018 год провести работу по формированию регистра граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, и составить заявку так, чтобы в ней были учтены все нуждающиеся.

Ранее президиум регионального политсовета Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» направил губернатору города Дмитрию Овсянникову десятистраничную аналитическую записку, в которой, в частности, говорится, что заявочная кампания льготного лекарственного обеспечения на будущий год в Севастополе провалена.

«Ни одно учреждение заявку не подало, — сказано в документе. — Регистров пациентов нет в связи с отсутствием единой информационной системы («Медицинский информационно-аналитический и лабораторный центр», который отвечал за данное направление, перестал функционировать в июле этого года в связи с отсутствием государственного задания)».

«Единороссы» обращают внимание на то, что сотрудники контрактной службы ведомства были уволены в период закупки препаратов из списка ЖНВЛП и сегодня заниматься закупочными процедурами попросту некому. В городе наблюдается нехватка целого ряда лекарственных средств: психотропных, онкологических, наркотических анальгетиков, значительной части таблетированных препаратов для лечения сахарного диабета.

Члены президиума предложили губернатору Овсянникову взять деятельность Департамента здравоохранения под личный контроль, а комиссии по работе с обращениями граждан регионального политсовета поручили провести повторный мониторинг ситуации в середине декабря.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»