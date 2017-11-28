Затраты на психиатрические препараты. Интерактивная аналитика

Представляем статистику психических расстройств и затраты на препараты для лечения психиатрических заболеваний – приложение к статье-карте «Душа общества», опубликованной в «ФВ» №35 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 25 декабря 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»