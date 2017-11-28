Эксперт: никто не мог сказать, что ноябрь для розничного рынка будет таким плохим

По итогам года DSM Group ожидает положительную динамику в целом по фармацевтическому рынку. Но еженедельный аудит показывает, что осенью ситуация ухудшилась. Об этом на Шестом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2017 рассказал директор аналитической компании Сергей Шуляк.

«В октябре рост розничного рынка составил порядка 2% по отношению к сентябрю. Ноябрь катастрофичен, ожидаемого роста спроса не происходит. Ситуация меняется постоянно, продажи непредсказуемы. Никто не мог сказать, что ноябрь будет таким плохим. По итогам года, по нашим прогнозам, будет рост около 9%», – рассказал он.

«В целом нельзя говорить о падении спроса в аптечном сегменте рынка. Практически по всем регионам снижение наблюдается в двух группах препаратов: противовирусных и антибактериальных. Около 13% — самое большое — противовирусные препараты. И это при том, что объем продаж сезонных товаров выше прошлого года. В результате создается впечатление слабого рынка», – пояснил «ФВ» генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Сергей Шуляк также напомнил, что в первом полугодии борьба за покупателя увела аптечные цены вниз. «За первое полугодие мы увидели дефляцию. Она была минус 2%, а по итогам августа усилилась. Мы видели цифры минус 4%. Можно найти примеры, когда препараты выросли на 30-50%, но в общем показатели отрицательные. Они вызваны падением спроса в летние месяцы. Традиционно мы видим в летний сезон ценовую конкуренцию».

Эксперт отметил, что, несмотря на оживление экономики, потребительский спрос восстанавливается достаточно слабо. При этом именно розничный фармацевтический рынок формирует положительные или отрицательные тенденции, так как основную часть лекарств население приобретает за собственный счет. В среднем на человека в год приходится 8,2 тыс. руб. в год, из них 5,8 тыс. тратят сами граждане, остальное – за счет государства.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»