На 16 российских площадках осуществляется производство АРВ-препаратов

Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова выступила на III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и рассказала о проблеме ВИЧ-инфекции в России, отметив что впервые за последние годы меры по борьбе с распространением заболеваемости ВИЧ-инфекцией и снижению смертности от СПИДа начали приносить реальные результаты.

Как отметила министр в своем выступлении, важнейший вклад в противодействие распространению ВИЧ-инфекции вносит антиретровирусная терапия ВИЧ-инфицированных. За 10 лет охват АРВ-терапией вырос почти в 6 раз. И по оперативный данным мониторинга за 9 месяцев 2017 года охват составляет 46 % от всех лиц с ВИЧ-инфекцией находящихся под диспансерным наблюдением.

Практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ. За последние 10 лет этот показатель сократился в 3,5 раза, до 1,7%.

Достичь таких результатов позволило внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты, и в первую очередь централизация закупок АРВП на федеральном уровне, внедрение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что за 9 месяцев 2017 года позволило сэкономить более 4 млрд рублей бюджета Российской Федерации.

На сегодняшний день в Российской Федерации созданы механизмы поддержки отечественных производителей антиретровирусных лекарственных препаратов по полному циклу.

В Российской Федерации зарегистрировано около 30 МНН лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций, применяемых в разных схемах терапии.

В настоящее время производство АРВ-препаратов осуществляется на 16 отечественных производственных площадках.

Производство лекарственных препаратов для второй и других линий терапии осуществляется с ориентацией, прежде всего, на локализацию производства в Российской Федерации.

В 2017 году пересмотрены клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, у детей и по профилактике перинатальной передачи вируса иммунодефицита человека.

И хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10-12 процентов в год, принимаемые меры позволили снизить темп прироста новых случаев практически в 2 раза и это на фоне расширения охвата тестированием.

gmpnews