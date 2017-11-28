«Натива» запускает производство мультидозовых порошковых ингаляторов

Фармацевтическая компания «Натива» в рамках следующего этапа развития пульмонологического портфеля в 2018 году запускает производство мультидозовых порошковых ингаляционных средств для лечения бронхолегочных заболеваний. Речь идет о производстве полного цикла – от субстанции до упаковки готовой лекарственной формы. Объем инвестиций составил более 5 млн евро.

По расчетам аналитиков компании, объем рынка мультидозовых порошковых ингаляторов в 2016 году составил 4,2 млрд рублей. В планах компании – занять более половины рынка, на котором в настоящее время представлена продукция только импортного производства.

Ранее «Натива» анонсировала проект расширения производственных мощностей за счет покупки нового оборудования для изготовления мультидозовых порошковых препаратов. Собранные по индивидуальному заказу производственные машины европейских марок, с уникальными характеристиками, уже доставлены в Россию и будут установлены на контрактной площадке ООО «Натива» на базе АО «Фармстандарт» в г. Курске.

К основным достоинствам мультидозовых порошковых ингаляторов последнего поколения относятся простота применения и легкоcть в освоении пациентом, ведущая к минимизации ошибок при использовании, точный счетчик доз, прочность механизма, надежная защита от влаги и эргономичность. Препарат находится в микроблистерах, содержащих разовые дозы. Терапевтический эффект наступает быстрее, чем при использовании других форм аналогичного препарата, а побочные эффекты минимальны.

В настоящее время в России в данной категории представлены ингаляторы зарубежных производителей: «Турбухалер» (AstraZeneka), «Серетид® Мультидиск» (GSK), «Эллипта» (GSK) и «Спиромакс» (Teva).

Первым российским игроком в этой нише на ближайшие годы планирует стать российская компания «Натива». Компания приобрела производственную машину для формирования, наполнения и запайки блистерных лент с лекарственным веществом, расположенных непосредственно в корпусе ингалятора. Преимуществом данной машины является минимизация влияния окружающей среды на микродозированный порошок. Ингаляционный порошок упаковывается сразу же после подачи в блистерную ячейку. Помимо этого, устанавливается специальное оборудование для производства внешней упаковки ингаляторов мощностью более 1 млн штук в год. Швейцарская технология предусматривает применение особой упаковки – алюминиевых контейнеров с водопоглощающим агентом, что дополнительно защищает препарат в ингаляторе от возможного воздействия влаги и способствует увеличению срока его годности.

На первом этапе компания планирует выпускать более 450 тыс. упаковок в год, что составляет около 20% объема рынка в данном сегменте. После выхода на проектную мощность – порядка 1,3 млн упаковок в год – производство «Нативы» сможет в большей степени удовлетворять потребности российских пациентов в препарате для лечения бронхиальной астмы.

«Производство отечественных мультидозовых порошковых ингаляторов – важная веха развития как нашей компании, так и отрасли в целом. Речь идет о трансфере технологий, о подкреплении национальной безопасности благодаря выпуску не производимого ранее на территории страны лекарственного средства. Создание участка ООО «Натива» на контрактной площадке в Курске открывает широкие перспективы для выхода на зарубежные рынки», — рассказал генеральный директор «Нативы» Александр Малин.

ООО «Натива» — российская фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Под брендом «Натива» выпускается более 40 наименований лекарств, большая часть которых входит в перечень ЖНВЛП. Производственные мощности компании расположены в Красногорском районе Московской области. Контрактное производство запущено в Уфе и Курске в рамках альянса с АО «Фармстандарт».

По материалам пресс-службы компании «Натива»

gmpnews