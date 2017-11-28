Johnson & Johnson ожидает увеличения продаж своих препаратов

Компания – производитель фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения Johnson & Johnson (JNJ, NYSE) в ближайшее время ожидает увеличить продажи некоторых своих медицинских препаратов за счет расширения их назначения.

В ближайшие недели Johnson & Johnson совместно с компанией GlaxoSmithKline plc (GSK, NYSE) начнет продажу комбинированного препарата для пациентов с ВИЧ. FDA на прошлой неделе впервые одобрило совместную терапию Tivicay и Edurant, то есть фактически два лекарства в одной таблетке для приема один раз в день. Компании предполагают, что препарат станет доступным в аптеках США уже с 11 декабря.

В Европейском союзе принадлежащая Johnson & Johnson компания Janssen-Cilag International NV получила одобрение на использование лекарства от псориаза Tremfya для взрослых с псориазом средней тяжести. Несмотря на то, что на рынке лечения псориаза большое количество лекарств, многие из существующих препаратов все еще востребованы из-за высокой распространенности заболевания. Так, в мире около 125 млн больных псориазом, около 14 млн заболевших живут в Европе. У препарата Tremfya хороший потенциал, так как он, кроме лечения псориаза средней тяжести, является кандидатом на системную терапию, а также на лечение псориатического артрита.

Также Johnson & Johnson ищет возможность для расширения сферы использования препарата Darzalex. В настоящее время заявка на утверждение дополнительных вариантов использования препарата подана в США и Европе. Разработчики ожидают получить одобрение на использование Darzalex в сочетании с Velcade (бортезомиб), мелфаланом и преднизоном для лечения взрослых пациентов с недавно диагностированной множественной миеломой, которые не имеют права на аутологичную трансплантацию стволовых клеток. Получение такого разрешения значительно расширит сферу применения препарата, в частности, в США Darzalex в таком случае получит уже пятое показание к применению.

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