AstraZeneca создаст в Китае новое совместное предприятие

Фармацевтическая компания AstraZeneca продолжает укреплять позиции на фармацевтическом рынке КНР: стало известно об открытии совместного предприятия с государственно-частным инвестиционным фондом Chinese Future Industry Investment Fund (FIIF). Как сообщает Reuters, компании будут в равных долях владеть СП Dizal Pharmaceutical.

По условиям соглашения, СП Dizal Pharmaceutical получит все научные и технические мощности Центра инноваций AstraZeneca в Китае, включая права на три экспериментальных препарата. FIIF возьмет на себя обязательства по финансированию исследовательских работ и заключению стратегических соглашений на территории Китая. Никаких предварительных платежей не предусмотрено.

Создание совместного предприятия с китайской компанией позволит AstraZeneca ускорить вывод на локальных рынок лекарственных препаратов. Ранее власти КНР разрешили держателям регистрационных удостоверений реализовывать на территории страны лекарственные препараты, выпущенные контрактными предприятиями, а не производить их в Китае собственными силами.

Намерение британского фармпроизводителя также соответствует программе правительства Китая, взявшего курс на развитие биотехнологической отрасли и поощряющего разработку и производство на территории страны инновационных лекарственных препаратов.

В настоящее время Китай находится на втором месте после США по размеру фармрынка. Именно КНР является мировым лидером по числу пациентов с онкопатологиями и диабетом. Количество потенциальных покупателей лекарственных препаратов и правительственные меры по упрощению процедуры регистрации медикаментов способствуют повышению инвестиционного интереса со стороны зарубежных фармкомпаний.

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