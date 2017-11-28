Импорт лекарств в Россию увеличился впервые с 2014 года

За январь–сентябрь 2017-го в страну ввезли 108,7 тыс. т медицинских препаратов — на 6,5% больше, чем в тот же период год назад. Эксперты отмечают заинтересованность зарубежных компаний в возвращении на наш фармацевтический рынок после кризисного затишья.

О том, что за девять месяцев 2017 года вырос импорт лекарственных препаратов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». За январь–сентябрь в Россию ввезли 108,7 тыс. т медикаментов — на 6,5% больше, чем год назад. За тот же период 2016-го было импортировано только 102,1 тыс. т, в 2015-м — 103,5 тыс. т.

Рост поставок медикаментов из-за рубежа наблюдается впервые с 2014 года. За 2015-й было сокращение на 3%, за прошлый год — еще на 1,5%.

Сейчас значительно увеличились не только объемы поставок, но и выручка импортеров. За девять месяцев этого года она выросла на 24,1%, до $6,1 млрд. При этом в 2016-м и 2015-м импорт в денежном выражении падал на 2,7 и 34,4% соответственно относительно уровня предыдущего года.

За январь–сентябрь 2017-го выросла и средневзвешенная цена на импортные медикаменты — на 16,6%. Ввозятся теперь в основном дорогие препараты нового поколения. Чаще всего за рубежом закупают лекарства для лечения заболеваний носоглотки и противоревматические средства.

В Минпромторге отметили, что рост импорта лекарственных препаратов связан в первую очередь с увеличением объема отечественного фармацевтического рынка. Пропорционально выросла и доля российской продукции.

Объем фармацевтического рынка в конечных ценах за январь–август 2017 года составил 831,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Из них 30,7% пришлось на отечественные препараты. Для сравнения: в 2014 году они занимали 24% от общего объема рынка, — сказали в Минпромторге.

В ведомстве подчеркнули, что растет присутствие российской фармацевтической продукции и в госзакупках.

В деньгах эта доля превышает 30% (в 2012 году была 24%). В натуральном выражении каждая вторая таблетка — отечественного производства (58%). В отдельных сегментах доля российских лекарств значительно превышает средний уровень по рынку, — рассказали в Минпромторге.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что причина возросшего объема ввоза препаратов — в росте покупательной способности населения. Теперь зарубежные фармкомпании могут быть уверены, что им удастся реализовать свой продукт в России.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев видит причину роста импорта медикаментов в том, что зарубежные компании стали предлагать выгодные условия — например, привлекательные цены.

Страна вообще становится привлекательной для зарубежных представителей. Например, в России значительно увеличилось число локализованных производств, — добавил эксперт.

gmpnews