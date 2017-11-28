Московская область направит на покупку аппаратов ИВЛ 594 млн рублей

Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области объявила три тендера на закупку 192 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Максимальная цена контрактов равняется 594,38 млн рублей.

Как следует из технического задания, закупаются аппараты ИВЛ экспертного, высокого класса, а также портативные аппараты, в том числе для новорожденных. Медоборудование финансируется за счет бюджета Московской области. Победитель аукциона должен поставить аппараты в районные, городские и центральные больницы, роддома, перинатальные центры и диспансеры Подмосковья, а также в Центр охраны материнства и детства и Научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского. Конкурс назначен на 11 декабря 2017 года.

В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила ввести субсидии на закупку портативных аппаратов ИВЛ для детей для использования на дому: по подсчетам Минздрава, в России в них нуждаются не менее 400 пациентов. Ранее об этой проблеме неоднократно заявляли представители благотворительных фондов. В 2015 году глава фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер говорила об этом на «прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным, затем на проблему обратил внимание актер Константин Хабенский. В 2016 году на тот момент председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Общественной палаты России Владимир Слепак подсчитал, что перевод пациентов, нуждающихся в ИВЛ, из стационаров на домашнее обеспечение сэкономит бюджету 16,8 млрд рублей в год.

Источник: zakupki.gov.ru

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