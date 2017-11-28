Основатель обанкротившейся аптечной сети Schlecker и его дети получили сроки

Основатель обанкротившейся немецкой аптечной сети Schlecker 73-летний Антон Шлекер приговорен судом к двум годам заключения условно и штрафу в размере 54 млн евро (64,5 млн долл.) за вывод денежных средств из компании перед ее коллапсом и предумышленное банкротство, сообщает Reuters. Его дети – сын Ларс (46 года) и дочь Майке (44 года) получили 2,9 года и 2,8 года лишения свободы соответственно за присвоение чужого имущества и соучастие в предумышленном банкротстве.

Все 2,8 тыс. аптек Schlecker были закрыты в 2012 г. Без работы остались около 23 тыс. человек.

Обвинение требовало для Антона Шлекера лишения свободы сроком на три года. По немецким законам, вывод денежных средств из компании перед неизбежным банкротством является преступлением.

Как заявил судья регионального суда Штутгарта Родерик Мартис, Антон Шлекер знал, что компания находится на грани банкротства.

Популярная в Германии аптечная сеть Schlecker объявила о банкротстве в январе 2012 г. на фоне конкуренции со стороны аптечной сети Rossmann. Кроме того, Schlecker не удалось обеспечить финансирование модернизации своих аптек.

Антон Шлекер, признавший себя банкротом, заявил на суде, что не предвидел краха компании и не намеревался использовать ее средства в личных целях.

Защитники его детей также отвергли все обвинения против них.

Однако судья Родерик Мартис привел доказательства, что к началу 2011 г. на счетах аптечной сети было всего 7 млн евро и что у владельца не было никаких шансов получить кредиты на модернизацию аптек и оплату услуг поставщиков.

Кроме того, Антон Шлекер платил логистической компании LDG, контролируемой его детьми, завышенные суммы за транспортировку товаров со склада в аптеки.

За день до заявления о банкротстве Антон Шлекер перевел 7 млн евро, полученные от продажи коммерческой недвижимости, своим детям и оформил этот перевод как распределение прибыли.

По словам Антона Шлекера, в 2013 г. его семья согласилась заплатить около 10 млн евро кредиторам, а в ноябре 2017 г. заплатила 4 млн евро в качестве возмещения ущерба.

Однако, по словам представителя крупного немецкого профсоюза Verdi, ни один из оставшихся без работы сотрудников Schlecker не получил из этих денег ни копейки.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»