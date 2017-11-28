Задержан бывший глава Минздрава Забайкалья Михаил Лазуткин

Следственный комитет (СК) по Забайкальскому краю сообщил о задержании бывшего министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина и еще четырех человек, подозреваемых в незаконном обогащении при госзакупках высокотехнологичной медицинской техники для краевых больниц. Лазуткина подозревают в получении взяток в размере 16 млн рублей, а его подчиненного – 1,6 млн рублей.

«Сегодня следователи в составе специальной следственно-оперативной группы задержали Лазуткина в городе Хабаровске, по месту его жительства и работы проведены обыски. Он доставлен в Читу к месту проведения расследования. В настоящее время следователи допрашивают Лазуткина, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», – сообщили в СК.

По версии следствия, Лазуткин и его подчиненный из краевого Минздрава за взятки обеспечивали победу определенных компаний в аукционах на поставку в медучреждения медицинской техники. Почти за два года Лазуткин получил около 16 млн рублей, а его подчиненный – 1,6 млн рублей, подсчитали следователи.

Как полагают в СК, помимо двух чиновников в схеме участвовали по меньшей мере три руководителя компаний, занимающихся поставкой медтехники. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Михаил Лазуткин был назначен на должность министра здравоохранения Забайкальского края в ноябре 2013 года. В мае 2014 года в Чите был организован митинг против закрытия больниц, увольнения медработников, а также за отставку Лазуткина. В октябре 2015 года Лазуткин был оштрафован судом за закупку лекарств без проведения торгов, а в апреле 2016 года новый губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отправила в отставку весь социальный блок правительства, включая Лазуткина. Сейчас ведомство возглавляет основатель и генеральный директор читинской частной клиники «Академия здоровья» Сергей Давыдов.

Источник: Следственный комитет РФ

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