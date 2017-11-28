Названы лучшие лекарства по версии Russian Pharma Awards

23 ноября состоялось торжественное вручение VI Национальной фармацевтической премии Russian Pharma Awards – 2017. Церемонию посетили около 200 гостей, основная часть которых – лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических компаний.

К выбору лучших препаратов 2017 года было привлечено более полумиллиона российских практикующих врачей. Награды были вручены в 23 номинациях, затрагивающих различные области медицины. Номинация Препарат Производитель Препарат выбора среди спазмолитиков Но-Шпа® Sanofi Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа Кагоцел® Ниармедик Препарат выбора среди антацидных средств Маалокс® Sanofi Препарат, оказывающий положительное влияние на функцию печени Эссенциале®Форте Н Sanofi Препарат выбора при лечении аллергического ринита Дезринит Teva Препарат выбора среди антигистаминных средств Эриус® Bayer Препарат выбора среди миорелаксантов Мидокалм® Gedeon Richter Доступное и эффективное средство для профилактики гриппа Номидес® Фармасинтез Препарат выбора для поддержания стабильной работы сердца Панангин® Gedeon Richter Диуретик, который способствует замедлению развития и прогрессирования ХСН у больных с артериальной гипертензией Диувер Teva Препарат выбора среди антикоагулянтов нового поколения Ксарелто® Bayer Препарат выбора при хронической недостаточности мозгового кровообращения с инновационной, удобной формой применения Кавинтон®Комфорте Gedeon Richter Препарат выбора среди препаратов, понижающих давление Нолипрел® А Servier Препарат выбора в классе иНГЛТ2 (iSGLT2) для пациентов с СД II типа в России Форсига AstraZeneca Препарат выбора среди статинов Крестор® AstraZeneca Препарат выбора для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей Полиоксидоний® НПО «Петровакс Фарм» Препарат выбора для терапии бронхиальной астмы Симбикорт®Турбухалер® AstraZeneca Золотой стандарт лечения дерматозов Тридерм® Bayer Препарат выбора среди секретолитиков и стимуляторов моторной функции дыхательных путей Лазолван® Sanofi Препарат выбора среди жаропонижающих средств для детей до 12 лет Нурофен® для детей Reckitt Benckiser

Организатором церемонии выступила крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть для русскоязычных врачей «Доктор на работе». Руководитель премии Илья Куприянов выразил благодарность всем собравшимся коллегам за тот значимый вклад, который фармацевтические компании делают в сферу образования врачей. «Главное, чем мы гордимся, – это тем, что каждый год все большее число практикующих врачей принимает участие в голосовании за лучшие препараты. Ведь самое важное мнение – это именно мнение специалиста, ежедневно ведущего прием пациентов», – рассказал он.

В номинации «Лучшие медицинские представители» победила компания Gedeon Richter. «В данный момент мы очень вдохновлены, – сказала Елена Коновалова, представитель компании Gedeon Richter. – Я получаю позитивные отзывы из всех уголков России. Независимо от часового пояса, мы все празднуем стопроцентно заслуженную победу. Я очень горжусь тем, чем я занимаюсь!»

Почетный титул «Компания года» завоевала Teva. Илья Мишин, руководитель направления, отметил, что это достижение – результат работы большой команды профессионалов, увлеченных своим делом: «Признание Teva медицинским профессиональным сообществом очень ценно для нас – это не только показатель доверия к нашим брендам, но и высокая оценка вклада каждого сотрудника в развитие компании. Благодаря их неустанной работе наши препараты доступны миллионам пациентов, и мы гордимся, что практикующие врачи выбирают именно их!»

Кроме непосредственно награждения победителей, в рамках церемонии были затронуты и другие важные для отрасли темы. Илья Куприянов и Максим Горошков (агентство SOVA Digital) рассказали о текущем статусе и перспективах продвижения лекарственных препаратов в цифровой среде. Мария Зиновьева, старший менеджер отдела продаж «Доктора на работе», анонсировала аудитории возможности цифровых исследований, рассказав об их скорости, точности и невысокой стоимости. Также были презентованы возможности телемедицинской платформы компании «Доктор на работе» для пациентов и фармацевтических компаний.

Премия прошла при поддержке партнеров мероприятия: Gedeon Richter, НПО «Петровакс Фарм», Teva, Bayer, «Фармасинтез» и «Ниармедик».

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