Названы лучшие лекарства по версии Russian Pharma Awards

23 ноября состоялось торжественное вручение VI Национальной фармацевтической премии Russian Pharma Awards – 2017. Церемонию посетили около 200 гостей, основная часть которых – лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических компаний.
К выбору лучших препаратов 2017 года было привлечено более полумиллиона российских практикующих врачей. Награды были вручены в 23 номинациях, затрагивающих различные области медицины.
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Номинация
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Препарат
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Производитель
|Препарат выбора среди спазмолитиков
|Но-Шпа®
|Sanofi
|Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа
|Кагоцел®
|Ниармедик
|Препарат выбора среди антацидных средств
|Маалокс®
|Sanofi
|Препарат, оказывающий положительное влияние на функцию печени
|Эссенциале®Форте Н
|Sanofi
|Препарат выбора при лечении аллергического ринита
|Дезринит
|Teva
|Препарат выбора среди антигистаминных средств
|Эриус®
|Bayer
|Препарат выбора среди миорелаксантов
|Мидокалм®
|Gedeon Richter
|Доступное и эффективное средство для профилактики гриппа
|Номидес®
|Фармасинтез
|Препарат выбора для поддержания стабильной работы сердца
|Панангин®
|Gedeon Richter
|Диуретик, который способствует замедлению развития и прогрессирования ХСН у больных с артериальной гипертензией
|Диувер
|Teva
|Препарат выбора среди антикоагулянтов нового поколения
|Ксарелто®
|Bayer
|Препарат выбора при хронической недостаточности мозгового кровообращения с инновационной, удобной формой применения
|Кавинтон®Комфорте
|Gedeon Richter
|Препарат выбора среди препаратов, понижающих давление
|Нолипрел® А
|Servier
|Препарат выбора в классе иНГЛТ2 (iSGLT2) для пациентов с СД II типа в России
|Форсига
|AstraZeneca
|Препарат выбора среди статинов
|Крестор®
|AstraZeneca
|Препарат выбора для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей
|Полиоксидоний®
|НПО «Петровакс Фарм»
|Препарат выбора для терапии бронхиальной астмы
|Симбикорт®Турбухалер®
|AstraZeneca
|Золотой стандарт лечения дерматозов
|Тридерм®
|Bayer
|Препарат выбора среди секретолитиков и стимуляторов моторной функции дыхательных путей
|Лазолван®
|Sanofi
|Препарат выбора среди жаропонижающих средств для детей до 12 лет
|Нурофен® для детей
|Reckitt Benckiser
Организатором церемонии выступила крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть для русскоязычных врачей «Доктор на работе». Руководитель премии Илья Куприянов выразил благодарность всем собравшимся коллегам за тот значимый вклад, который фармацевтические компании делают в сферу образования врачей. «Главное, чем мы гордимся, – это тем, что каждый год все большее число практикующих врачей принимает участие в голосовании за лучшие препараты. Ведь самое важное мнение – это именно мнение специалиста, ежедневно ведущего прием пациентов», – рассказал он.
В номинации «Лучшие медицинские представители» победила компания Gedeon Richter. «В данный момент мы очень вдохновлены, – сказала Елена Коновалова, представитель компании Gedeon Richter. – Я получаю позитивные отзывы из всех уголков России. Независимо от часового пояса, мы все празднуем стопроцентно заслуженную победу. Я очень горжусь тем, чем я занимаюсь!»
Почетный титул «Компания года» завоевала Teva. Илья Мишин, руководитель направления, отметил, что это достижение – результат работы большой команды профессионалов, увлеченных своим делом: «Признание Teva медицинским профессиональным сообществом очень ценно для нас – это не только показатель доверия к нашим брендам, но и высокая оценка вклада каждого сотрудника в развитие компании. Благодаря их неустанной работе наши препараты доступны миллионам пациентов, и мы гордимся, что практикующие врачи выбирают именно их!»
Кроме непосредственно награждения победителей, в рамках церемонии были затронуты и другие важные для отрасли темы. Илья Куприянов и Максим Горошков (агентство SOVA Digital) рассказали о текущем статусе и перспективах продвижения лекарственных препаратов в цифровой среде. Мария Зиновьева, старший менеджер отдела продаж «Доктора на работе», анонсировала аудитории возможности цифровых исследований, рассказав об их скорости, точности и невысокой стоимости. Также были презентованы возможности телемедицинской платформы компании «Доктор на работе» для пациентов и фармацевтических компаний.
Премия прошла при поддержке партнеров мероприятия: Gedeon Richter, НПО «Петровакс Фарм», Teva, Bayer, «Фармасинтез» и «Ниармедик».