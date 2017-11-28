Расширяется перечень биомишеней для разработки аналогов инновационных лекарств

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало Проект документа «о внесении изменений в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н «Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов».

Расширение Перечня позволит российским компаниям расширить список разрабатываемых инновационных лекарственных средств, планируемых к производству, а также производить лекарственные средства в более доступных лекарственных формах.

gmpnews