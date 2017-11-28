«Озон» и «ФармЭко» вместе построят завод в Самарской области

Фармкомпания «Озон» и основной владелец ГК «Фармэко» Владимир Бабий в ноябре зарегистрировали новую компанию «Мабскейл» и начинают первый совместный фармпроект в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Объем инвестиций – 500 млн рублей.

Экспертный совет ОЭЗ одобрил заявку «Мабскейл» на создание в ОЭЗ производства по изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм. Инициатором рассмотрения заявки в сообщении управляющей компании ОЭЗ названа «Озон Фармацевтика» – учредитель фармацевтической компании «Озон».

Но зарегистрированное в Самарской области «Мабскейл» принадлежит «Озон Фармацевтика» только на 60%, а на 40% – основному владельцу ГК «Фармэко» Владимиру Бабию, следует из данных СПАРК. Возглавляет новую компанию председатель правления «Фармэко» Виталий Смердов. Он подтвердил, что это будет совместный проект двух компаний.

«Озон» в августе уже запустил производство в Тольятти, вложив 1,26 млрд рублей – больше, чем планировалось. Здесь будут выпускаться около 50 наименований препаратов в таблетированной форме, среди них жизненно важные лекарства (ЖНВЛП), сообщала УК ОЭЗ.

Новый проект будет построен рядом, на участке в 5,19 га. «Мабскейл» и «Озон Фарм» будут расположены по соседству с целью развития технологической кооперации в будущем», – приводятся в сообщении слова директора «Озон Фармацевтики» Павла Алексеенко.

Здесь будут производиться не только лекарства среди ЖНВЛП, но и сырье для них. Начало строительства запланировано на 2020 год, конец – на 2024 год. Через шесть лет после запуска «Мабскейл» планирует занять «30–35% доступного рынка», сообщает УК ОЭЗ.

На заводе «Озон» в Самарской области производится более 250 млн упаковок лекарств в год. Выручка «Озона» в 2016 году составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,34 млрд рублей. Головная компания «Озон Фармацевтика» принадлежит физлицам, крупнейшие совладельцы – Павел Алексеенко (42,1%), Юрий (14,04%) и Владимир (11,99%) Корневы.

Производственные площадки «ФармЭко» расположены в Москве («Добролек»), подмосковном Подольске («ЗиО-Здоровье»), Рязани («Фармэра») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»). Дистрибьюторская компания группы «Ирвин 2» занимает 13-е место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum, сумма заключенных в 2016 году контрактов оценивается в 7,8 млрд рублей. Общая годовая выручка «ФармЭко», по данным самой группы, составляет 14,3 млрд рублей. В 2017 году «ФармЭко» договорилась о контрактном производстве на своих площадках с итальянской Alfa Wassermann и чешской Pro.Med.CS Praha.

Источник: ОЭЗ Тольятти

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