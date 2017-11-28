Сенаторы предлагают разработать новые механизмы, регулирующие обращение и изготовление лекарств для детей

Государству необходимо выработать механизмы, стимулирующие бизнес производить лекарственные средства для педиатрии. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин в ходе заседания «круглого стола», посвященного проблемам обеспечения лекарственными препаратами детей.

По словам сенатора, крупные отечественные фармацевтические предприятия, не желая заниматься убыточным производством мелких партий лекарств с малой дозировкой лекарственных субстанций, сокращают или сворачивают их выпуск. Кроме того, большинство из этих лекарств являются жизненно необходимыми, а значит, цена на них всегда регулируется государством и не является высокой.

«Государству необходимо выработать эффективные механизмы, которые будут стимулировать бизнес производить лекарственные средства для педиатрии, либо компенсировать выпадающие доходы при их изготовлении», – заявил А. Башкин.

По результатам заседания участники дискуссии предложили внести изменения в действующие нормативно-правовые акты и разработать новые механизмы, регулирующих обращение и изготовление лекарственных средств для детей. Также нужно создать рабочую группу по решению вопросов применения лекарственных средств в педиатрии.

«Фармацевтический вестник»