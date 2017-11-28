Фармацевтическое подразделение Merck в России возглавил Маттиас Вернике

Компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) объявила о назначении нового директора фармацевтического подразделения в России и СНГ Маттиаса Вернике. Ранее он занимал должность управляющего директора Merck. До Маттиаса Вернике фармсегмент в России возглавлял Роджер Янссенс, который теперь руководит бизнесом Merck в Китае.

Маттиас Вернике окончил Университет Оксфорда (Великобритания). До начала карьеры в Merck он работал в должности партнера компании McKinsey & Co в Берлине. В компанию Merck Маттиас пришел в 2014 г. на позицию руководителя европейского региона по ценообразованию и доступу препаратов на рынок.

С июня 2015 по сентябрь 2017 г. Маттиас Вернике являлся управляющим директором Merck Австрия с офисом в Вене.

Merck в России локализует производство готовой лекарственной формы четырех препаратов, два из них выпускаются на мощностях «Фармстандарт» (цетуксимаб и интерферон бета-1a) и два – на площадке «Нанолека» ( бисопролола фумарат и метформина гидрохлорид).

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»