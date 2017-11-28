Коре Шульц реорганизует Teva

Новый исполнительный директор израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd Коре Шульц объявил о комплексной реорганизации бизнеса, сообщает Reuters. Он уже уволил трех руководителей подразделений в целях оптимизации работы компании.

Коре Шульц намерен объединить дженериковый и инновационный бизнесы, а также R&D в этих сегментах. Окончательный план реструктуризации будет объявлен в середине декабря.

Неделей ранее многие СМИ писали о том, что Teva планирует сокращение четверти штата в Израиле, где в компании работают более 6,8 тыс. человек и несколько тысяч сотрудников в США.

Из топ-менеджеров к концу года компанию покинут научный директор Майкл Хейден, руководитель направления «Оригинальные препараты» Роб Кореманс и глава глобального дженерикового бизнеса Дипанкар Баттачарджи.

После сделки по приобретению дженерикового бизнеса Allergan за 40,5 млрд долл. сумма долговых обязательств Teva достигла почти 35 млрд долл.

Майкл МакКлеллан назначен финансовым директором компании на постоянной основе. Он временно занимал эту должность с июля с.г.

В понедельник, 27 ноября, Комитет по государственному контролю израильского Кнессета созвал экстренное заседание по вопросу о сокращении рабочих мест в Израиле. Teva направила в парламент письмо, в котором говорится, что жесткие меры необходимы для обеспечения будущего компании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»