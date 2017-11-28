Борьба с незаконным оборотом ветеринарных препаратов будет более эффективной

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения.

В соответствии с документом, Кодекс дополняется новой статьей 23.141, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий госконтроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, и его территориальные органы (Россельхознадзор) наделяются полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом, в части обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

При этом законом вносится изменение, исключающее право рассмотрения дел указанной категории федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, и его территориальными органами.

Должностные лица Россельхознадзора наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях в части обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

«Фармацевтический вестник»