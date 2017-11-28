GSK стремится расширить показания к применению будущего блокбастера Trelegy

Перед лицом угрозы дженериковой конкуренции для «суперзвезды» – препарата Advair для лечения заболеваний дыхательной системы, продажи которого просели под ценовым давлением, – компания GlaxoSmithKline (GSK) стремится увеличить продажи нового препарата Trelegy Ellipta, чему может способствовать одобрение FDA дополнительных показаний к применению, сообщает FiercePharma.

GSK вместе со своим партнером Innoviva подала заявку на одобрение применения Trelegy в качестве поддерживающей терапии при затрудненности дыхания и для снижения частоты обострений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Trelegy Ellipta – первый одобренный FDA препарат «3 в 1»: в одном ингаляторе объединены 3 препарата для лечения ХОБЛ – β2-агонист длительного действия, м-холиноблокатор длительного действия и стероид. Препарат GSK содержит vilanterol, umeclidinium и fluticasone furoate.

При подаче заявки компания опиралась на данные КИ III фазы Impact, продемонстрировавшего превосходство комбинации трех препаратов в едином средстве доставки по сравнению с комбинацией двух препаратов по многим конечным точкам, таким как частота обострений, функция легких, а также качество жизни, связанное с состоянием здоровья.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»