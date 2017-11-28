GSK будет использовать технологию «биопсии дыхания» в КИ препарата для лечения ХОБЛ

Компания GlaxoSmithKline (GSK) будет использовать платформу Breath Biopsy британской диагностической группы Owlstone Medical в программе клинических исследований нового экспериментального препарата danirixin для лечения болезней легких, сообщает PharmaTimes.

Платформа Breath Biopsy будет использоваться как часть исследования II фазы, целью которого является оценка возможности определения «правильного» пациента для «правильного» лечения, а также терапевтического эффекта нового препарата для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Платформа будет использоваться для улавливания летучих органических соединений (ЛОС) дыхания, которые образуются в человеческом организме в результате метаболизма и напрямую связаны с активностью заболевания. По данным компании Owlstone, этот анализ является полностью неинвазивным и обладает высокой чувствительностью.

Клиническая лаборатория Breath Biopsy компании Owlstone обеспечивает для партнеров из фармотрасли и сферы клинических исследований доступ к комплексным услугам поиска биомаркеров ЛОС и определения биомаркеров дыхания для применения ряда подходов персонализированной медицины.

По словам представителя Owlstone, целью компании является спасение 100 тыс. человеческих жизней и обеспечение экономии расходов на здравоохранение в размере 1,5 млрд. долл. путем разработки и применения неинвазивных методов ранней диагностики и персонализированной медицины при лечении рака, воспалительных и инфекционных заболеваний.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»