Растениеводы лекарственных и эфиромасличных культур добиваются легитимизации отрасли

Сегодня, 28 ноября, в Минсельхозе России проходит межведомственное совещание с участием представителей Минздрава и Минпромторга, а также Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств, посвященное текущему состоянию и перспективам развития отрасли растениеводства лекарственных и эфиромасличных культур.

— Сегодня мы собрались таким широким кругом, чтобы обсудить проблемы отрасли, которая долгое время не может найти «своего хозяина», и обозначить пути их решения, — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, открывая мероприятие.

Де-юре в настоящее время лекарственного растениеводства в России не существует. Отрасли нет в реестрах ни Минсельхоза, ни Минздрава. Лекарственному растениеводству не обучают в аграрных вузах. В целевой программе «Фарма-2020» не упоминаются не только лекарственные растения, но и фитопрепараты. Между тем данная сфера обладает колоссальным экономическим потенциалом и высокой маржинальностью.

— Мы предлагаем внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, — говорит президент Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств Андрей Козко. — В частности, в распоряжение Правительства №79-р от 25.01.17 г. в перечень сельхозпроизводителей необходимо добавить лекарственных растениеводов, что обеспечит им доступ к субсидиям, в ОКВЭД2 – ввести отдельный пункт для традиционных растительных лекарственных средств, а в законе «Об обращении лекарственных средств» закрепить для них упрощенный порядок регистрации.

Среди докладчиков – представители агропредприятий, имеющих опыт в лекарственном растениеводстве, в том числе из Республики Крым, Брянской области, Ставропольского и Алтайского краев.

— Для масштабной организации производства и переработки растительных лекарственных средств необходимы тысячи хозяйств, выращивающих сырье, сотни, а в дальнейшем тысячи заводов по его переработке, несколько ресурсных центров, — считает один из докладчиков, член Ассоциации, основатель ООО «Вистерра» Сергей Боев. — Ресурсные центры (агротехнопарки) должны стать базой для повышения качества профильного образования, уровня научно-технических разработок и обеспечения их коммерциализации. Основные положения концепции формирования ресурсного агротехнопарка нами разработаны и могут быть взяты за основу при подготовке соответствующих федеральных программ.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»