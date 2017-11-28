Лев Волознев возглавил химико-фармацевтический департамент Rusatom Healthcare госкорпорации «Росатом»

Директором химико-фармацевтического департамента Rusatom Healthcare госкорпорации «Росатом» назначен Лев Волознев Он присоединился к команде Rusatom Healthcare c 27 ноября 2017 г. и подчиняется генеральному директору АО «РХК» Денису Чередниченко.

Как сообщили в компании, профессиональный опыт Льва в области ядерной медицины более 9 лет. Свою карьеру начал в 2010 году в качестве ассистента медицинского отдела фармацевтического предприятия полного цикла АО «Фарм-Синтез», являющегося разработчиком и производителем высокотехнологических лекарственных препаратов для онкологии, хирургии, ядерной медицины, гинекологии, неврологии.

Последнее время занимал должность директора по разработке препаратов АО «Фарм-Синтез», где в зону ответственности входила работа по управлению разработками лекарственных средств и генерального директора ООО «Фарм-Синтез Лаб», занимающееся разработками аналитических методов контроля качества и технологий производства, синтеза органических и пептидных фармацевтических субстанций, прекурсоров для позитронно-эмиссионной томографии и радионуклидной терапии, в том числе их коммерциализацией.

Также Лев является экспертом в Московской школе управления Сколково по фармакоэкономике и социально-демографическому анализу в здравоохранении.

В АО «РХТ» Лев будет отвечать за развитие блока химико-фармацевтического производства лекарственных средств и медицинских изделий для ядерной медицины.

Лев биофизик по образованию, имеет степень кандидата биологических наук полученную на кафедре радиобиологии МГАВМиБ им К.И. Скрябина по специальности радиобиология.

«Фармперсонал»