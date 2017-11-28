Утвержден порядок определения максимальной цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком лекарств

27 ноября Минюст зарегистрировал приказ Минздрава №871н от 26.10.2017 г. «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения».

Приказ устанавливает алгоритм действий при расчете ‎и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Цена единицы планируемого к закупке препарата устанавливается по одному наименованию (международному непатентованному наименованию, при его отсутствии – по группировочному или химическому наименованию, а также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок.

Расчет референтных цен проводится автоматически с учетом объемов закупки посредством использования ресурсов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года в рамках одного наименования с учетом лекарственных форм и дозировок.

«Фармацевтический вестник»