Иван Даскал назначен вице-президентом по правовым вопросам компании «НоваМедика»

Вице-президентом по правовым вопросам фармацевтической компании «НоваМедика», инвестиционный проект «Роснано», назначен Иван Даскал, ранее возглавлявший направление по правовой поддержке и контролю за соблюдением законодательства в российском подразделении Allergan.

«Разнообразие задач, которые сейчас стоят перед нашим юридическим подразделением, требует серьезного профессионального и организаторского опыта: это и поддержка разработки новых лекарств и регистрационных процедур, и сопровождение всех процессов строительства нового завода, и правовая работа, сопутствующая расширению наших коммерческих позиций, – отметил генеральный директор «НоваМедики» Александр Кузин. – Уверен, что Иван Даскал, который обладает юридическим опытом не только в фармацевтическом секторе, но и в других отраслях в международных и российских компаниях, с этими задачами справится».

До прихода в команду «НоваМедики» Иван Даскал в течение пяти лет отвечал за правовую поддержку и контроль за соблюдением законодательства в российском подразделении Allergan. Ранее он возглавлял юридическую функцию в Диагностическом подразделении Abbott Laboratories LLC (Россия), в АО «Энергомаш» и ООО «Дирол Кэдбери».

Иван окончил юридический факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

«Фармацевтический вестник»