Маттиас Вернике возглавил фармподразделение Merck в России и СНГ

Немецкая компания Merck объявила о назначении Маттиаса Вернике директором биофармацевтического подразделения в России и СНГ. На этом посту он сменил Роджера Янссенса, который стал руководителем биофармацевтического подразделения компании в Китае.

Вернике начал работать в Merck в 2014 году в должности руководителя европейского региона по ценообразованию и доступу препаратов на рынок. С июня 2015 года по сентябрь 2017 года он был управляющим директором Merck в Австрии. До прихода в компанию занимал пост партнера McKinsey&Co в Берлине.

«Россия для Merck – это одна из наиболее важных стран, которая уже на сегодняшний день входит в пятерку ведущих рынков в Европе, – цитирует Вернике сообщение компании. – Многое еще предстоит сделать для улучшения доступа российских пациентов к высококачественным современным препаратам. Для меня лично большая честь внести свой вклад в достижение этой цели в интересах российской системы здравоохранения и повышения качества жизни российских пациентов».

По словам Вернике, Россия занимает у Merck третье место по объему продаж лекарственных препаратов после США и Великобритании.

Недавно директор по России и СНГ сменился у компании Janssen. На эту должность была назначена Катерина Погодина, которая сменила вышедшего на пенсию Никоса Кефаласа.

Биофармацевтическое подразделение Merck занимается разработкой препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний, рассеянного склероза. Помимо лекарств компания занимается производством жидких кристаллов. Общая выручка Merck в 2016 году составила 15 млрд евро.

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