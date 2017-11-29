Каждый десятый препарат на рынках развивающихся стран является поддельным

Десятки тысяч человек, в том числе детей, ежегодно гибнут в результате применения низкокачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Особенно часто это происходит в странах с низким и среднем уровнем доходов.

Люди принимают лекарства, которые не могут их вылечить или предотвратить заболевание. Это не только бесполезная трата денег как для отдельных пациентов, так и для целых систем здравоохранения, но серьезная угроза для здоровья и даже жизни населения.

«Низкокачественные и поддельные лекарственные препараты особенно угрожают населению самых бедных стран», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, неприемлема ситуация, когда родители экономят на продуктах питания и других необходимых товарах, чтобы купить лекарство для ребенка и даже не подозревают, что лекарство фальшивое.

С 2013 г. в адрес ВОЗ поступило 1,5 тыс. отчетов о продаже низкокачественных или фальшивых лекарственных средств. Наиболее часто встречаются подделки противомалярийных препаратов и антибиотиков. Большинство отчетов (42%) получено из стран Африки. На американский и европейский континенты пришлось по 21% отчетов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»