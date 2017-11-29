«Нацимбио» вложит 2,2 млрд. рублей в производство вакцин нового поколения

Сегодня в Рязани губернатор Рязанской области Николай Любимов и президент ООО «ФОРТ», входящего в фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех, Антон Катлинский подписали соглашение о продлении до 2022 года срока предоставления государственной поддержки предприятию.

Предыдущее инвестиционное соглашение было заключено в 2011 году и предусматривало поддержку инвестиционного проекта «Создание инновационного комплекса по разработке, внедрению и производству лекарственных средств на базе биотехнологий и нанотехнологий» в форме снижения налога на прибыль в части зачисления в областной бюджет на 4% и снижения ставки по налогу на имущество на 1,6%. Общий объем государственной поддержки в виде льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, составит 625 млн. рублей, объем налоговых отчислений ООО «Форт» превысит 1,5 млрд. рублей.

Решение о продлении соглашения было принято правительством Рязанской области в связи с существенным изменением параметров инвестиционного проекта.

Так, за прошедшее время сумма привлеченных в развитие завода инвестиций увеличилась на 2,2 млрд. рублей и составит 5,7 млрд. рублей. Средства будут направлены на расширение номенклатуры выпускаемой иммунобиологической продукции, в частности, на запуск производства вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и ротавирусной инфекции. Это позволит компании стать единственным локальным производителем подобных препаратов полного цикла.

ООО «ФОРТ» планирует также до 2023 года создать дополнительно более 200 рабочих мест.

«В ближайшем будущем мы планируем расширить продуктовый портфель, внедрить новые, уникальные технологии на базе нашего комплекса. Соглашения с областью — показатель успешного развития и высокого инвестиционного потенциала компании, мы признательны за доверие и желание работать и дальше вместе на благо российских пациентов», – подчеркнул президент компании Антон Катлинский.

«В рамках реализации программы импортозамещения мы планируем увеличить загрузку производственного комплекса в Рязани за счет выпуска новых вакцин, востребованных российской системой здравоохранения. Для реализации стратегических задач важна кооперация с партнерами, в первую очередь – с региональным правительством. В результате совместных усилий увеличенные объемы производства смогут обеспечить потребности не только России, но и ближнего зарубежья», – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Напомним, решение о внесении изменений в соглашение между Правительством Рязанской области и ООО «Форт» рассматривалось на заседании Совета по инвестициям Рязанской области 7 ноября, по итогам которого изменения в параметрах инвестиционного договора были одобрены участниками Совета.

Marathon Pharma сформирован на базе крупных производственных предприятий «Синтез», «Биоком», «Бентус Лаборатории» (бренд Sanitelle), ООО «Форт» (производство иммунобиологических вакцин; в настоящее время осуществляется закрытие сделки), ведущего дистрибьютора лекарственных средств «СИА Групп» и аптечного оператора «МегаФарм», управляющего сетями «А-Мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life». Входит в холдинг Marathon Group, основанный 2017 г акционерами компании Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. Основная деятельность компании – инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов.

ООО «ФОРТ» — биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов, в тех терапевтических областях, где наблюдается наибольшая в них потребность. В частности, это иммунология, ревматология, нефрология, онкология. Производственные мощности «ФОРТ» представлены современным масштабным биотехнологическим. Научно-производственный комплекс, открытие которого состоялось в апреле 2014 года, расположен в Рязанской области, обладает современной инфраструктурой обеспечения полного производственного цикла и соответствует международным требованиям GMP. Благодаря наличию собственного научно-производственного дивизиона «ФОРТ» имеет возможность осуществлять рациональное импортозамещение на самом современном уровне биотехнологий, концентрируя усилия для решения важнейших задач: обеспечения лекарственной независимости нашей страны, а также повышения доступности современных и высококачественных препаратов для населения.

«Фармацевтический вестник»