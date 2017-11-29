Сергей Цыб: девять российских фармзаводов получили отказ в выдаче лицензии

В России продолжаются проверки всех фармацевтических предприятий на соблюдение стандартов надлежащей производственной практики (GMP) в соответствии с трехлетним планом контрольных мероприятий. Как рассказал на Всероссийском конгрессе пациентов заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, в 2017 г. девяти заводам было отказано в выдаче лицензий.

«Мы проверяем, выдаем предписания, чтобы предприятие исправило нарушения, но в некоторых случаях приходится отказывать в выдаче лицензии, – прокомментировал он. – Мы уделяем внимание качеству лекарств не только с российских заводов, но и с зарубежных. Мы провели 650 инспекций иностранных производственных площадок и в 25% случаях были отказы в выдаче сертификатов».

Сергей Цыб также напомнил, что на сегодняшний день отечественные компании выпускают более 83% номенклатуры ЖНВЛП.

«Мы научились делать сложные препараты на основе моноклональных антител, цитокины, рекомбинантные препараты крови, гормональные лекарства, новые препараты в пульмонологии. Теперь нам важно понимать, где надо совершенствовать доступность, выпускать новые лекарственные формы, средства доставки. Руководители медицинских учреждений нас поддерживают и консультируют. Однако именно пациенты используют продукцию российской фармпромышленности и мы будем рады, если вы подскажете, на каком направлении нам надо сосредоточиться», – обратился он к собравшимся.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»