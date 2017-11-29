Apteka.ru реагирует на падение спроса на рынке

На прошлой неделе, выступая на Шестом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2017, Сергей Шуляк, директор аналитического агентств DSM Group, заявил, что для фармацевтического рынка ноябрь стал настоящей катастрофой: «В октябре рост розничного рынка составил порядка 2% по отношению к сентябрю. Ноябрь катастрофичен, ожидаемого роста спроса не происходит. Никто не мог сказать, что ноябрь будет таким плохим», – заявил он.
Команда Apteka.ru решила проследить, как менялся спрос на рынке в ноябре. Сервис Apteka.ru чутко реагирует на спрос, имея возможность практически в прямом эфире наблюдать активность пользователей. Итак, в первые две недели прирост посетителей сайта Apteka.ru был отрицательным, однако последние две недели месяца показали прирост. Например, на 46 неделе (13-19 ноября) количество посетителей выросло на 10,1%, на 47 (20-26 ноября) неделе рост количества посетителей замедлился до 0,6%. В итоге прирост посетителей за последние две недели (13-26 ноября), относительно предыдущих двух недель составил +7,1%.
Интересный факт, на 47 неделе в лидеры выбилась подгруппа «Сердечно-сосудистые препараты», которая на предыдущей неделе занимала второе место. Её доля от всех аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru составила 6,5%.