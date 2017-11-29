По результатам инспектирования FDA Glenmark получила 7 замечаний

Индийская фармкомпания Glenmark получила от FDA Форму 483 с семью замечаниями по результатам инспектирования предприятия по производству готовых лекарственных форм в Бадди (Индия), сообщает In-Pharma Technologist.

Из письма, поступившего вчера на Бомбейскую фондовую биржу, следует, что группа инспекторов FDA посетила предприятие Glenmark Pharmaceuticals Limited в Бадди, штат Химачал-Прадеш (Индия), в период с 6 по 11 ноября с.г.

В письме говорится о том, что FDA сделало 7 замечаний по Форме 483, и что компания готовит подробный ответ по всем замечаниям, который будет представлен в ближайшее время.

На этих новостях акции Glenmark упали почти на 3%.

Предприятие в Бадди было введено в эксплуатацию в 2005 г. На нем производятся твердые и жидкие лекарственные формы, лосьоны, кремы, а также препараты для лечения заболеваний дыхательной системы для внутреннего и внешних рынков.

Данная производственная площадка – одно из 11 предприятий по производству ГЛС Glenmark, образующих глобальную сеть, и, по информации компании, оно генерирует порядка 10% выручки с продаж в США.

С представителями Glenmark не удалось оперативно связаться для получения более подробных комментариев.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»