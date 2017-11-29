Великобритания первой разрешила продавать Viagra без рецепта

Блокбастер американской фармацевтической компании Pfizer – препарат для лечения эректильной дисфункции Viagra получил зеленый свет для продажи без рецепта в Великобритании, сообщает Reuters.

Как заявили в Pfizer, компания планирует лонч безрецептурной версии препарата под названием Viagra Connect в Великобритании весной 2018 г.

Препарат будет продаваться только в аптеках и только при условии его безопасности для каждого пациента. Так, его не смогут купить пациенты с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, печеночной или почечной недостаточностью, а также принимающие лекарства, взаимодействие которых с Viagra может причинить вред здоровью.

Viagra – один из самых успешных лекарственных препаратов в истории мировой фармацевтики. Его свойства в области лечения эректильной дисфункции были выявлены случайно. Изначально препарат разрабатывался как средство для лечения заболеваний сердца.

Препарат достиг пикового объема продаж (более 2 млрд долл.) в 2012 г. Затем продажи снижались на фоне потери патентной защиты и появления на рынке дженериков, что побудило Pfizer искать новые пути для защиты позиции бренда, в т.ч. перевода его в категорию OTC.

Пока Viagra является единственным препаратом для лечения эректильной дисфункции, разрешенным к продаже без рецепта в Великобритании. Этому предшествовало тщательное рассмотрение со стороны Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)

Pfizer продолжит продажу Viagra в рецептурном сегменте, однако, по мнению компании, доступность OTC-версии позволит сократить продажи опасных подделок.

По данным MHRA, за последние пять лет были конфискованы поддельные и нелицензированные препараты для лечения эректильной дисфункции на сумму более 50 млн фунтов стерлингов (66,2 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»