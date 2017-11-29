ViiV проводит КИ двухкомпонентного препарата длительного действия против ВИЧ-инфекции

Компания ViiV Healthcare приступила к клиническим исследованиям поздней стадии, в которых изучается применение двухкомпонентного cabotegravir длительного действия по сравнению с препаратом rilpivirine компании Janssen у взрослых пациентов, инфицированных ВИЧ-1 и достигших вирусной супрессии, сообщает PharmaTimes.

Дизайн исследования III фазы ATLAS-2M нацелен на демонстрацию не меньшей противовирусной активности через 48 недель лечения формами длительного действия препаратов cabotegravir и rilpivirine, вводимыми 1 раз в 8 недель, по сравнению с введением 1 раз в 4 недели.

По информации ViiV, будет также оцениваться удовлетворенность пациентов, и будут получены сравнительные данные по антивирусной активности, фармакокинетике, безопасности и переносимости двух препаратов вплоть до 96 недели.

Ожидается, что первые данные исследования будут опубликованы в 2019 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»