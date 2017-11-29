Фармбизнес не видит выгоды в производстве лекарств для педиатрии

На прошедшем в Совете Федерации заседании круглого стола «Актуальные вопросы применения лекарственных средств в педиатрии» медики с чиновниками выясняли у фармбизнеса перспективы лекарственных средств для педиатрии.

Выпуск дешевых препаратов ежегодно снижается из-за нерентабельности. Больше всего страдают новорожденные, для которых сложно найти альтернативные лекарственные средства. Как сообщил заведующий кафедрой неонатологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессор Дмитрий Дягтерев: «В Сибири ряд производителей завалены субстанциями фенобарбитала, но никто не хочет фасовать таблетированные формы по 2,5-5 мг. Схожая ситуация с «Витамином К», который нужен всем новорожденным. Roсhe его регистрировал, но потом не стал пролонгировать регистрацию. На вопрос — «Почему?» ответили, что затраты на перерегистрацию превышают прибыль».

Отсутствие интереса бизнеса к препаратам для педиатрии подтвердила научный руководитель Института педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева Мария Школьникова, приведя пример с дигоксином: «В теории есть возможность аптечному производству закупать и фасовать «детские» дозы, но на практике это не выгодно, так как продажи идут только большими партиями в килограммах».

Глава Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев откровенно сообщил, что «ответы у фармы не всегда честные и объективные, потому что дешевые формы выпускать невыгодно, а официально закрывать линию – накладно. В итоге производитель ежегодно выдает очень небольшую серию, размазывая ее по всей стране».

По данным Департамента по социальной политики Совета Федерации РФ, более 7,5 тыс. наименований субстанций прекратили выпускать в России за последние 25 лет, а основными поставщиками стали Индия с Китаем.

Из-за подмены препаратов аналогами, около 10% детей госпитализируются в связи с побочным действием лекарств, отметила директор «Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы» Татьяна Батышева.

Как писал «ФВ» ранее, на заседании высказывались предложения по улучшению ситуации с производством лекарств для детей. В частности, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил: «Государству необходимо выработать эффективные механизмы, которые будут стимулировать бизнес производить лекарственные средства для педиатрии, либо компенсировать выпадающие доходы при их изготовлении».

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»