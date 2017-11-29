Медпредставители нарасхват

По наблюдениям рекрутеров, медицинский представитель может получить до 30 приглашений на собеседование всего в течение нескольких дней после опубликования своего резюме.

«Медицинские представители востребованы всегда, — говорит менеджер рекрутинговой компании Antal Наргиз Гущина. – Хотя позиция массовая, такие специалисты традиционно в дефиците. Сильных медицинских представителей компании готовы «перекупать».

По данным Antal, зарплата медпредставителя составляет в среднем 55 тыс. – 80 тыс. рублей. Старший медпредставитель может претендовать на оклад в 80 тыс. – 120 тыс. рублей.

Конкуренция между фармкомпаниями за сильных специалистов по продажам остается высокой даже в период стагнации рынка, поэтому профессионалы в ходе переговоров с работодателем могут рассчитывать на увеличение зарплатного предложения, отмечает Наргиз Гущина.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»