«Натива» планирует к 2020 году занять половину рынка порошковых ингаляторов в РФ

Первый в России производитель мультидозовых порошковых ингаляционных средств для лечения бронхолегочных заболеваний – хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы, претендует на половину отечественного рынка препаратов данной группы. Производство начнется в 2018 году. Об этом сообщил Александр Малин, генеральный директор фармацевтической компании «Натива», одного из стратегических партнеров Минпромторга России в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Фарма 2020».

«Производство ингаляторов мы планируем запустить в сентябре 2018 года. В планах компании – в 2019 году выйти на объем 1,2-1,3 млн упаковок, что позволит нам к 2020 году занять не менее половины рынка, на котором в настоящее время представлена продукция только импортного производства», — сказал он, уточнив, что отечественные ингаляторы будут стоить «минимум на 20% дешевле своих импортных аналогов». Объем рынка мультидозовых порошковых ингаляторов в 2016, по расчетам аналитиков компании, составил 4,2 млрд рублей.

«Речь идет о производстве полного цикла – от субстанции до упаковки готовой лекарственной формы», — заметил в пресс-службе компании, уточнив, что главная особенность данного типа ингаляторов в блистерной ленте, в которой размещены 60 доз препарата. Это обеспечивает точность дозировки и отсутствие соприкосновения лекарства с окружающей средой до момента применения.

По данным отчета Global Respiratory Inhalers Market, на который ориентируется компания-производитель, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) становится причиной смерти около 3 млн человек в год, от бронхиальной астмы ежегодно умирает до 250 тыс. человек. В России от ХОБЛ умирает 31,2 тыс. человек, от астмы — еще около 1,5 тыс. человек в год.

Компания «Натива» — это фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии, под ее брендом уже выпускается около 40 наименований лекарств, большинство из которых входят в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов.

ООО «Натива» — российская фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Компания предлагает широкий выбор современных лекарственных средств для качественного, эффективного и доступного лечения. Под брендом «Натива» выпускается более 40 наименований лекарств, большая часть которых входит в перечень ЖНВЛП. Производственные мощности компании расположены в Красногорском районе Московской области. Контрактное производство запущено в Уфе и Курске в рамках альянса с АО «Фармстандарт».

gmpnews