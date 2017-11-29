На «Биосинтезе» создается новый участок по производству ТЛФ

В ноябре 2017 года на ПАО «Биосинтез» произошло подписание договора на строительство нового участка по производству твердых лекарственных форм. Строительство планируется закончить во втором квартале 2018 года. Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств, сообщает пресс-служба предприятия.

ПАО «Биосинтез» год от года увеличивает свой ассортиментный портфель за счет вывода на рынок новых востребованных в России дженериков. И этот проект не станет исключением. Мощность данного участка составит порядка 1,7 млрд таблеток в год. Участок будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

В структуре продаж предприятия производство твердых лекарственных форм занимает ведущие позиции. После завершения строительства предприятие сможет существенно увеличить свои производственные мощности по производству таблеток и удовлетворять потребности населения РФ в эффективных лекарственных средствах последних разработок, в том числе списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

Сегодня портфель предприятия насчитывает более 180 наименований лекарственных средств, более 70% которых представители данного списка. Среди них препараты различных фармакотерапевтических групп – антибактериальные, пищеварительные, желчегонные, спазмолитические средства и НПВП, метаболические, противогрибковые и противомикробные средства и др.

Напомним, что предприятие в начале 2015 года в числе первых получило российский сертификат GMP (№ GMP-0023-000030/15). В конце 2016 года состоялась сделка по приобретению акций предприятия инвестором, в результате которой компания Sun Pharma, один из мировых лидеров по производству дженериков, стала основным держателем акций ПАО «Биосинтез».

Строительство нового участка — это своеобразный итог года и продолжение интеграционных процессов ПАО «Биосинтез» в глобальный бизнес Sun Pharma.

«Как ведущий производитель значимых и жизненно важных лекарственных препаратов мы заботимся о качестве жизни людей по всему миру. Наше видение родилось с пониманием того, где мы сейчас и того направления, куда мы хотим двигаться» — отмечает руководство компании Sun Pharma.

gmpnews