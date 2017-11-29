Депутаты могут рассмотреть оплату государством незарегистрированных ЛП до конца года

Законопроект об обязанности государства оплачивать незарегистрированный в России лекарственный препарат, если он жизненно необходим пациенту и назначен ему консилиумом врачей, может быть внесен в Госдуму до конца 2017 г. Об этом АГН «Москва» сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Законодательно мы хотим дополнить закон такой нормой, чтобы государство оплачивало применение незарегистрированного препарата, если его назначает консилиум врачей в установленном порядке, и он назначается по жизненным показаниям. Он жизненно необходим. <…> Я надеюсь, что до конца года внесем. Законопроект готов», — сказал В.Круглый.

Сенатор уточнил, что законопроект, подготовленный группой сенаторов, находится на согласовании в министерстве здравоохранения РФ несколько месяцев. Для обсуждения вопроса планируется организовать встречу с представителями ведомства.

«Мы сейчас будем встречаться, согласовывать нормы. У Минздрава есть опасения, что будет очень много таких препаратов, и очень большими будут суммы. А мы доказываем, что это не такие большие суммы в масштабах государства. Речь идет только о тех препаратах, которые были назначены пациенту в установленном порядке консилиумом врачей по жизненным показаниям», — добавил В.Круглый.

Парламентарий также пояснил, что в настоящее время граждане РФ имеют право закупать такие препараты для личного использования. Закупка и ввоз в страну лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории РФ, организациями также регулируется действующим законодательством. Перечень таких организаций указан в регламенте министерства здравоохранения РФ.

«Он опубликован в открытом доступе. Регламент уточняет, какие организации могут ввозить незарегистрированные препараты, но там есть одна деталь — эти препараты можно ввозить только для пациентов, которым этот препарат назначен по жизненным показаниям. <…> Это могут быть фармацевтические фирмы, благотворительные фонды. Но не всегда есть благотворительный фонд или спонсор, и люди реально страдают. Их может быть не так много, но это не такая редкая ситуация», — отметил В.Круглый.

gmpnews