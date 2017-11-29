Teva затеяла масштабную реструктуризацию бизнеса

Коре Шульц (Kaare Schultz), недавно назначенный на должность исполнительного директора «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), приступил к реструктуризации бизнеса крупнейшего в мире производителя дженериков.

Во-первых, подразделения генерических медикаментов и лекарств особого перечня, включая их коммерческие и исследовательские направления, объединятся. Во-вторых, все деловые операции, проводимые в трех регионах сбыта — Северной Америке, Европе и на развивающихся рынках, подпадут под централизованное управление. В-третьих, Майкл Хайден (Michael Hayden), директор по науке, а также Дипанкар Бхаттачхарджи (Dipankar Bhattacharjee) и Роб Коременс (Rob Koremans), возглавляющие генерический и специализированный департаменты, уволятся до конца года. В-четвертых, проведена серьезная ротация кадров на руководящих постах.

Предпринимаемые интеграционные решения направлены, как заявлено, на усиление гибкости и эффективности компании, оптимизацию жизненного цикла продукции, стабилизирование операционной прибыли и движения денежных средств — и, в конечном итоге, на формирование растущей стоимости предприятия. Дальнейшие шаги, призванные вытащить «Тева» из пропасти, в которую она стремительно летит, будут объявлены в середине декабря. Компания из Петах-Тиквы пока не сообщила о каких-либо увольнениях персонала, которые должны были, судя по отраслевым слухам, затронуть внушительное число сотрудников в Израиле и США.

«Тева» вынуждена идти на непопулярные меры по ряду причин. Так, окончательно потеряна монополия на брендовый бестселлер «Копаксон» (Copaxone, глатирамера ацетат) для терапии рассеянного склероза: в 2016 году он заработал 4,25 млрд долларов. Над предприятием висит огромный долг в размере почти 35 млрд долларов, образовавшийся главным образом из-за покупки за 40,5 млрд долларов «Актавис» (Actavis), генерического бизнеса «Аллерган» (Allergan). Дабы хоть как-то ликвидировать задолженность, «Тева» продала бизнес женского здоровья, выручив за него 2,48 млрд долларов, и готовится к избавлению от других непрофильных активов. В целом же дела у «Тева» попросту отвратительны: биржевые котировки находятся на самом низком за последние 17 лет уровне.

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