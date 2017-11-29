При ННГУ им. Н.И. Лобачевского откроют центр ядерной медицины

Экспериментальный центр ядерной медицины стоимостью 1,5 млрд рублей планируют открыть при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского в 2019 году. Университетская клиника станет якорным проектом уже действующего при университете Центра инновационного развития медицинского приборостроения (ЦИР) и позволит обеспечить жителей области качественной медицинской помощью, в том числе стать первым в регионе учреждением, оборудованным позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Якорным проектом этого центра станет ядерная клиника. В Нижнем Новгороде существует большая проблема, это один из худших регионов по обеспечению высококвалифицированной онкологической помощью. Мало того, что число онкозаболеваний у нас выше, чем в среднем по России, так и жителям приходится ехать в соседние регионы», – рассказал Vademecum Михаил Сергеев, заместитель директора ЦИР ННГУ.

В клинике будут осуществляться не только диагностика и лечение онкологических заболеваний, но и реабилитация пациентов, в том числе психологическая.

Вторым направлением развития станут клинические исследования перспективных отечественных разработок и их поддержка в дальнейшем выходе на рынок. Планируется приобрести не только ПЭТ для людей, но и ПЭТ для животных – чтобы была возможность доклинического исследования новых радиофармпрепаратов на мышах.

Параллельно в клинике будет проходить обучение специалистов – в 2016 году при Институте биологии и биомедицины ННГУ была создана кафедра экспериментальной и ядерной медицины, нацеленная на подготовку специалистов в сфере медицинской биофизики и медицинской биохимии. В этом году на программу были зачислены первые студенты – предполагается, что первые четыре года они будут изучать основные предметы, а начиная с магистратуры к подготовке подключатся практикующие врачи.

Университетская клиника рассчитывает выстраивать свою работу через систему ОМС. В ближайшее время начнется закупка оборудования и поставка расходных материалов для работы клиники, а на полную мощность медучреждение выйдет в 2019 году. Строительство осуществлялось за счет федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации», общая сумма инвестиций, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию ЦИР, составила 1,4 млрд рублей, еще 1,5 млрд планируется привлечь из бюджета университета и субсидий Министерства образования на оснащение центра.

В начале ноября 2017 года собственный медицинский научно-образовательный центр открылся при другом классическом вузе – Новосибирском государственном университете. Тогда же Vademecum опубликовал исследование о работе и проблемах университетских клиник в России.

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