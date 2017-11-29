Экс-ректора пермской фармакадемии обвинили в хищении 25 млн рублей

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора ФГБОУ «Пермская государственная фармацевтическая академия» Татьяны Одеговой, обвиняемой в мошенничестве и присвоении денежных средств академии. По версии следствия, ущерб от ее действий составил около 25 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении Одеговой было возбуждено еще в 2015 году. Изначально ей инкриминировались два случая хищения, однако в заключительном варианте обвинения Одеговой инкриминируются восемь эпизодов мошенничества и один – присвоения денег.

По версии следствия, на протяжении 2009–2014 годов бывший ректор похитила около 25 млн рублей. По данным источников издания «Коммерсантъ», Одегова осуществляла хищения с помощью разных мошеннических схем, в частности, при проведении ремонтных работ в ПГФА, приобретении различного оборудования, а также при исполнении договоров на уборку помещений учебного заведения. Помогала ей в этом ее знакомая Ольга Мошева, контролирующая ряд коммерческих организаций в Екатеринбурге.

По версии следствия, часть преступлений была совершена Одеговой без участия Мошевой. В частности, она начисляла стимулирующие выплаты некоторым сотрудникам академии, обналичивающим деньги и передававшим их Одеговой, которая говорила, что эти средства пойдут на нужды ПГФА. Еще одна схема мошенничества связана с оформлением на работу в ПГФА «мертвых душ». «Формально они трудились в подразделениях академии, на них заводились банковские карты, на которые ежемесячно начислялась заработная плата. Деньги передавались Одеговой, которая распоряжалась ими по своему усмотрению, при этом часть карт таких «работников» вообще находилась в ее фактическом распоряжении», – рассказал источник издания.

В отношении Одеговой были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы), а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). По данным источника, Одегова признала свою вину. Ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

Нередко подобные преступления совершают руководители медицинских учреждений. Например, в октябре 2015 года Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело в отношении главврача Новосибирской больницы №1 Вадима Коваленко по факту хищения 24 млн рублей при закупках лекарств.

Источник: «Коммерсантъ»

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