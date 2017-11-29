Sun Pharma расширит производство на «Биосинтезе»

Пензенский фармзавод «Биосинтез» начал строительство новых мощностей по производству лекарств, сообщила компания. Это первый проект по расширению производства после покупки предприятия индийской Sun Pharma.
Договор о строительстве нового участка заключен в начале ноября с «УНИКА инжиниринг», работы продлятся до II квартала 2018 года. В компании это назвали «продолжением интеграционных процессов «Биосинтеза» в глобальный бизнес Sun Pharma».
Финансироваться проект будет за счет собственных средств компании, объем инвестиций не называется. Здесь будут производиться дженерики в твердых лекарственных формах, в том числе из списка жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), мощность участка около 1,7 млрд таблеток в год.
В конце 2016 года индийская Sun Pharma купила 85,1% в «Биосинтезе», основным владельцем которого была группа «Биотэк» Бориса Шпигеля. По условиям сделки Sun Pharma должна была заплатить за акции $24 млн и взять на себя долг в размере $36 млн.
При согласовании сделки Федеральная антимонопольная служба поставила условие, что покупатель не будет в течение трех лет сокращать производство 11 МНН, по которым «Биосинтез» является лидером на фармрынке.
Сейчас «Биосинтез» производит более 180 наименований лекарственных препаратов: желчегонные, спазмолитические средства и нестероидные противовоспалительные препараты, метаболические средства и антибиотики, противогрибковые и противовирусные средства. Выручка «Биосинтеза» в 2016 году составила 2,9 млрд рублей, чистый убыток – 29,3 млн рублей.
Sun Pharma является одной из крупнейших фармацевтических компаний Индии. Ее выручка в финансовом году, закончившемся в марте 2016 года, составила около $4,3 млрд. У Sun Pharma есть 47 производственных площадок на шести континентах.