Союз пациентов выступает за разрешение продажи рецептурных лекарств через интернет

Очень много людей имеют проблемы с передвижением, по каким-то причинам они не могут выйти из дома. Именно поэтому, по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, пациенты однозначно выступают за реализацию через интернет. Об этом он заяви в рамках начавшегося в Москве Всероссийского конгресса пациентов.

«Мы считаем неправильным то, что люди не могут получить лекарства из-за ограниченной возможности передвижения, и считаем необходимым, чтобы такая возможность появилась, включая препараты рецептурного отпуска», – сказал Юрий Жулев. При этом он добавил, что продавать лекарства должны лицензированные аптеки под жестким контролем, точно таким же, какой осуществляется за обычными аптеками.

По предварительным данным, первое чтение законопроекта о внесении изменений в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», разрешающих дистанционную торговлю лекарств, назначено на 13 декабря 2017 г. Пока документ предусматривает продажу и соответственно доставку только безрецептурных препаратов. В то же время, по информации «ФВ», ко второму чтению профильный комитет рассмотрит возможность дистанционной торговли и рецептурными лекарствами. Как сообщал «ФВ», в октябре текущего года на пресс-конференции в «Парламентской газете» начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев рассказал, что есть поручение вице-премьера Ольги Голодец еще раз обсудить все нюансы, когда законопроект поступит в Госдуму.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»