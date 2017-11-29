Маркировка ЛП должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов Союз пациентов выступает за разрешение продажи рецептурных лекарств через интернет » Блок-схема для фармпроизводителей по подготовке к маркировке ЛП «Блок-схема для производителей лекарственных препаратов по подготовке к маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов» — информация предоставлена Союзом профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

В 2017 году в Российской Федерации стартовал социально-значимый пилотный проект по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов (система маркировки лекарственных препаратов), направленный на защиту населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Создаваемая система маркировки будет включать в себя более 300 тысяч участников оборота лекпрепаратов с объемом выпущенных в обращение упаковок лекарственных препаратов около 6,5 млрд в год.Для тех участников фармрынка, кто не задействован в «пилоте», необходимо уже сейчас начинать подготовку к предстоящей всеобщей маркировке лекарственных препаратов. В 2017 году в Российской Федерации стартовал социально-значимый пилотный проект по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов (система маркировки лекарственных препаратов), направленный на защиту населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Создаваемая система маркировки будет включать в себя более 300 тысяч участников оборота лекпрепаратов с объемом выпущенных в обращение упаковок лекарственных препаратов около 6,5 млрд в год.Для тех участников фармрынка, кто не задействован в «пилоте», необходимо уже сейчас начинать подготовку к предстоящей всеобщей маркировке лекарственных препаратов. gmpnews