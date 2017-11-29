Маркировка ЛП должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2017 г.
Формальный старт процедуры внедрения системы маркировки ЛП в нашей стране, можно без преувеличения записать в число ключевых событий уходящего года. Начало работы системы для всех участников рынка имеет, как вполне определённые выгоды, так и не вполне очевидные риски. Профиты в основном связаны с расширением спектра возможностей компаний-производителей по контролю над состоянием системы товародвижения. Риски, на наш взгляд, в основном связаны с желанием регуляторов осуществить внедрение системы в очень сжатые сроки, что может породить целый комплекс проблем в т.ч. для представителей оптового сегмента российского фармрынка.
Понятно, что в идеале система должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов, которые перепродают в т.ч. ранее похищенные ЛП или «сливают» товар, отгруженный производителями под маркетинговые акции в другие регионы. Здесь, наверное, у участников рынка никаких сожалений возникнуть не должно. Но есть вполне осязаемая опасность, что внедрение системы маркировки ударит и по вполне себе честно-работающим небольшим региональным компаниям, которые в установленные сроки попросту не смогут позволить себе закупку оборудования, модернизацию ПО и обучение персонала.
В зоне риска могут оказаться и импортёры ЛП, такую вероятность нельзя исключать, в том случае, если таможенная служба станет участником системы маркировки. Проблемы могут возникнуть на стадии подключения к системе конкретных таможенных постов. В настоящее время поставки ЛП и АФИ оформляются на более чем 100 постах, в сжатые сроки даже чисто технически очень сложно синхронно включить их в работу системы.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1-3 кв. 2017
|1-3 кв. 2016
|1
|Протек*
|Москва
|17,84
|18,33
|2
|Катрен
|Новосибирск
|16,70
|18,43
|3
|Пульс
|Химки
|13,48
|12,16
|4
|СИА Интернейшнл*
|Москва
|6,99
|4,79
|5
|Р-Фарм
|Москва
|4,85
|4,02
|6
|Фармкомплект
|Н.Новгород
|3,75
|3,27
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,18
|3,76
|8
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|2,65
|0,64
|9
|Биотэк*
|Москва
|2,57
|1,15
|10
|Медэкспорт*
|Омск
|1,65
|0,83
|11
|ПрофитМед
|Москва
|1,60
|1,65
|12
|Евросервис
|Москва
|1,36
|1,63
|13
|Годовалов*
|Пермь
|1,16
|1,79
|14
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,13
|0,37
|15
|Здравсервис
|Тула
|1,01
|0,84
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов