Маркировка ЛП должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Формальный старт процедуры внедрения системы маркировки ЛП в нашей стране, можно без преувеличения записать в число ключевых событий уходящего года. Начало работы системы для всех участников рынка имеет, как вполне определённые выгоды, так и не вполне очевидные риски. Профиты в основном связаны с расширением спектра возможностей компаний-производителей по контролю над состоянием системы товародвижения. Риски, на наш взгляд, в основном связаны с желанием регуляторов осуществить внедрение системы в очень сжатые сроки, что может породить целый комплекс проблем в т.ч. для представителей оптового сегмента российского фармрынка.

Понятно, что в идеале система должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов, которые перепродают в т.ч. ранее похищенные ЛП или «сливают» товар, отгруженный производителями под маркетинговые акции в другие регионы. Здесь, наверное, у участников рынка никаких сожалений возникнуть не должно. Но есть вполне осязаемая опасность, что внедрение системы маркировки ударит и по вполне себе честно-работающим небольшим региональным компаниям, которые в установленные сроки попросту не смогут позволить себе закупку оборудования, модернизацию ПО и обучение персонала.

В зоне риска могут оказаться и импортёры ЛП, такую вероятность нельзя исключать, в том случае, если таможенная служба станет участником системы маркировки. Проблемы могут возникнуть на стадии подключения к системе конкретных таможенных постов. В настоящее время поставки ЛП и АФИ оформляются на более чем 100 постах, в сжатые сроки даже чисто технически очень сложно синхронно включить их в работу системы.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1-3 кв. 2017 1-3 кв. 2016 1 Протек* Москва 17,84 18,33 2 Катрен Новосибирск 16,70 18,43 3 Пульс Химки 13,48 12,16 4 СИА Интернейшнл* Москва 6,99 4,79 5 Р-Фарм Москва 4,85 4,02 6 Фармкомплект Н.Новгород 3,75 3,27 7 БСС С.-Петербург 3,18 3,76 8 ФК Гранд Капитал Москва 2,65 0,64 9 Биотэк* Москва 2,57 1,15 10 Медэкспорт* Омск 1,65 0,83 11 ПрофитМед Москва 1,60 1,65 12 Евросервис Москва 1,36 1,63 13 Годовалов* Пермь 1,16 1,79 14 Авеста Фармацевтика Москва 1,13 0,37 15 Здравсервис Тула 1,01 0,84 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews