Росздравнадзор не давал разрешения на использование фото Михаила Мурашко в рекламных целях компанией «Натива»

29 ноября 2017 года компания «Натива» на VIII Всероссийском конгрессе пациентов в Москве в течение нескольких часов транслировала рекламный ролик с изображением руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко. В связи с этим Росздравнадзор официально сообщил: согласие на использование фотографии для демонстрации в рекламном ролике ни Федеральной службой, ни ее руководителем, не давалось.

Как рассказали в Росздравнадзоре, фотография была сделана на официальном мероприятии Росздравнадзора по вопросам, не имеющим отношение к компании «Натива».

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выражает претензию компании «Натива» с требованием удалить фотографию руководителя Росздравнадзора из рекламного ролика и прекратить ее использование и распространение в дальнейшем. В компанию «Натива» направлено официальное обращение», – говорят в ведомстве.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»