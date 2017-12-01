Эксперт: этап развития инфраструктуры и строительства заводов для фармпромышленности практически завершен

В Санкт-Петербурге прошла Отчетная стратегическая сессия Регионального инжинирингового центра активных фармсубстанций, на которой директор РИЦ Елена Петрова сообщила о весомых результатах деятельности новой структуры Технопарка Санкт-Петербурга в 2017-м году. В Центре запущены две установки микрореакторного химического синтеза активных фармацевтических субстанций, освоено 133 млн рублей, полученных из федеральных и региональных источников, проведены десятки патентных и маркетинговых исследований. Также завершен мониторинг существующих в городе предприятий, по итогам которого был создан пул тех из них, кто настроен на активное развитие, прежде всего, инновационных направлений в промышленности. С этой целью РИЦ планирует открыть еще одну площадку – для развития пилотных проектов по отработке технологии синтеза фармсубстанций и для оборудования собственной аналитической лаборатории по изучению получаемых на микрореакторе образцов.

По мнению проректора Санкт-Петербургской химфармакадемии и председателя правления НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захара Голанта (на фото), этап экстенсивного развития фармотрасли, когда развивалась инфраструктура и строились новые заводы, практически завершен. Сейчас на повестке дня стоят вопросы развития современных технологий по производству качественных фармсубстанций и инновационных лекарств, востребованных и на внутреннем, и на внешнем рынке, а это в свою очередь по-прежнему требует высоко компетентных кадров.

— Почти 85% всех средств, которые были инвестированы в РИЦ, израсходованы на развитие технологии микрореакторного синтеза – технологии, которую одной фармкомпании, даже самой крупной, в одиночку не потянуть. Здесь будут отрабатываться пилотные проекты по заказу производителей, и затем сам заказчик будет принимать решение: достаточно ли ему того небольшого объема фармсубстанции, что мы получим здесь, или он будет переносить подобную технологию уже на свою площадку.

И второй важный проект РИЦ – это интернет-портал, на платформе которого представлены все фармкомпании Петербурга и который нацелен, прежде всего, на студентов СПбХФА и старшеклассников. На платформе зарегистрировано уже 800 ребят, и это, надеюсь, то самое будущее нашей фармотрасли, – отметил эксперт.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»