Охват населения Московской области вакцинацией против гриппа будет увеличен вакциной Гриппол® плюс

В ноябре 2017 г. Компания «НПО Петровакс Фарм» на безвозмездной основе передала 200 тысяч вакцины Гриппол® плюс для профилактики гриппа медучреждениям Московской области.

Программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа в Московской области находится на завершающем этапе. В настоящее время охват населения региона прививочной кампанией против гриппа составляет 42,1%. В текущем году от гриппа уже привились более 3 миллионов человек, в том числе 871 тысяча детей. В целях повышения охвата вакцинацией против гриппа в Московской области планируется привить около 45% населения.

«Наше предприятие расположено на территории Московской области и многие годы плодотворно сотрудничает с Министерством здравоохранения региона по иммунизации населения, — отметила президент «НПО Петровакс Фарм» Елена Архангельская. – Увеличение охвата вакцинации и пропаганда иммунизации среди населения является важной социальной задачей государства».

Вакцина Гриппол® плюс выпускается в одноразовых шприцах без консервантов, обладает высоким профилем безопасности и может применяться у всех категорий населения, в том числе групп риска: для детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Вакцина имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. Важно отметить, что «НПО Петровакс Фарм» является крупнейшим иммунобиологическим производством на территории Московской области и одним из ведущих биофармацевтических компаний России.

По прогнозам экспертов, в сезоне 2017-2018 гг. с учетом ожидаемой эпидемии гриппа (по прогнозам ВОЗ будет преобладать штамм Н1N1 (А/Michigan/45/2015), схожий с пандемическим штаммом Н1N1 (A/California/7/2009), вероятен рост смертности от гриппа и осложнений после него. Вакцинация от гриппа является наиболее эффективной профилактикой опасной инфекции.

Гриппол® плюс – российская инактивированная субъединичная адъювантная противогриппозная вакцина последнего поколения, не содержащая консервантов, с многолетней доказанной высокой эффективностью и отличной переносимостью. Вакцина широко применяется для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистой патологией, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями различной этиологии. Ежегодно состав вакцины обновляется согласно рекомендациям ВОЗ для текущего эпидсезона. Вакцина выпускается на современном биофармацевтическом комплексе компании ООО «НПО Петровакс Фарм» в соответствии с российскими и международными стандартами (GMP). Гриппол® плюс активно используется на российском рынке, имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. На сегодняшний день, помимо России, вакцина Гриппол® плюс зарегистрирована и поставляется на территорию Казахстана, Белоруссии, Ирана, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украины и Узбекистана. Кроме того, уже в 2016 году в рамках международного сотрудничества реализован масштабный проект по локализации вакцины по полному циклу в Белоруссии. Аналогичный проект будет реализован в Иране до 2019 года.

Источник публикации: ООО «НПО Петровакс Фарм»

«Фармацевтический вестник»