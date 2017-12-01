Минздрав готовит почву для перехода к лекарственному страхованию

Созданы реальные предпосылки для перехода от льготного лекарственного обеспечения к льготному лекарственному страхованию, сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина, выступая на VIII Всероссийском конгрессе пациентов 29 ноября.

Чтобы перейти к системе социального страхования, здравоохранением разработана четкая процедура определения заменяемости ЛП и исключений из нее; прозрачная процедура формирования ограничительного перечня , прежде всего ЖНВЛП, в ближайшее время эта процедура будет совершенствоваться; разработан четкий правовой алгоритм разработки клинических рекомендаций и интегративных клинических протоколов для ведения отдельных пациентов; со следующего года будут действовать приказ Минздрава о формировании начальной (минимальной) цены контракта (НМЦК) на основев том числе референтной цены.

«В следующем году мы будем решать проблему с монетизацией, задублированностью льгот и, конечно, с финансовыми источниками. Гражданам следует понимать, что они должны солидарно отвечать за качество лекарственного обеспечения всего населения РФ, даже если они сами в этом лекобеспечении не нуждаются» — обратилась г-жа Максимкина к пациентским организациям.

По данным Минздрава, бюджетные затраты на льготное лекарственное обеспечение в 2016 году составили 100,4 млрд рублей, в этой сумме средства федерального бюджета составили почти половину – 49,1 млрд рублей, суммарные средства региональных бюджетов – 51,3 млрд рублей. Системой льготного лекарственного обеспечения охвачено 18 млн человек, или 12,3% населения. В амбулаторном сегменте рынка ЖНВЛП преобладают денежные средства населения (72,4%), в 2016 году граждане за свой счет купили лекарств из перечня на 263,2 млрд рублей. Доля возмещаемого сектора в лекарственном обеспечении амбулаторных больных в последние 5 лет имела тенденцию к уменьшению.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»