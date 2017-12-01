Bayer объединяет исследования и разработку лекарств в единое подразделение

После того, как ранее в текущем году было сформировано подразделение по разработке противоопухолевых лекарственных препаратов, руководство немецкой химико-фармацевтической компании Bayer приняло решение об объединении научных исследований и разработку лекарственных средств в единое подразделение, говорится на сайте компании.

Новое R&D подразделение будет заниматься исследованиями и разработкой лекарственных препаратов для лечения кардиологических, гинекологических, офтальмологических, гематологических и онкологических заболеваний.

Возглавит подразделение 53-летний Йорг Мёллер, ныне руководящий разработками в фармподразделении. Он приступит к своим обязанностям с 1 января 2018 г. Нынешний глава научного подразделения Андреас Буш объявил о намерении покинуть компанию.

Йорг Мёллер возглавляет направление по разработкам новых препаратов с 1 февраля 2014 г. Он начал карьеру в Bayer в 1993 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»